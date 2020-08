Campania. Bonus di 500 euro per le famiglie con figli fino a 15 anni: approvato il VI blocco (Di lunedì 10 agosto 2020) Campania. Con decreto dirigenziale n. 571 del 06/08/2020 è stato approvato il sesto blocco di ammessi al contributo relativo all’avviso contenente le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni. Gli ammessi hanno ISEE fino a 4.500 euro. A breve sarà pubblicata la data dalla quale sarà … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

