Campania, a Ferragosto il 52% delle aziende resterà aperto per limitare i danni (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ferragosto al lavoro per il 52% delle aziende della Campania nei settori abbigliamento, ristorazione, bar, supermercati e parrucchieri. È quanto emerge dallo studio di Confesercenti Campania: rispetto al 2019 nello specifico non possono permettersi di andare in vacanza ad agosto il 9% in più di negozi di abbigliamento (in generale il 21% non chiuderà mai ad agosto), il 17% in più nella ristorazione (sempre aperta per l’89% dei casi) e il 21% in più dei bar rispetto a dodici mesi fa. «La crisi è assoluta – afferma il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo– e molti imprenditori della Campania non possono permettersi le ferie. ... Leggi su anteprima24

