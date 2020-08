Campana Futsal, due innesti: uno nello staff e l’altro nella rosa (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – La Campana Futsal Club ufficializza altri due arrivi: nello staff tecnico di mister Cosimo Sorice ai già presenti Luca Donatiello e Andrea Ciullo, si aggiunge come nuovo preparatore dei portieri Rolando Tascione. L’altro arrivo invece è nella rosa degli atleti, e si tratta del portiere Armando Repola, tra l’altro anche lui con un passato già in grigionero. Figura fondamentale nel calcio a 5, perché gli estremi difensori hanno bisogno di esercizi specifici per poter esprimersi al loro meglio, parliamo quindi prima con Rolando Tascione. Prima di tutto, per conoscerci meglio, quali sono state le tappe fondamentali della tua carriera, sia da giocatore che ... Leggi su anteprima24

IAMCALCIOBENEVE : Campana Futsal. Due calcettisti tornano a vestire grigionero -

Ultime Notizie dalla rete : Campana Futsal La Campana Futsal accoglie "tra i pali" il preparatore Tascione e il portiere Repola Sannio Sport La Campana Futsal accoglie “tra i pali” il preparatore Tascione e il portiere Repola

La Campana Futsal Club ufficializza altri due arrivi: nello staff tecnico di mister Cosimo Sorice ai già presenti Luca Donatiello e Andrea Ciullo, si aggiunge come nuovo preparatore dei portieri Rolan ...

Campana FC 110 altri due arrivi: Christian De Franco e Francesco Solinas

La Campana Futsal ha annunciato altri due nuovi arrivi presso la corte del mister Cosimo Sorice, si tratta di Christian De Franco e Francesco Solinas. Entrambi i calcettisti - scrive l'ufficio satmap ...

La Campana Futsal Club ufficializza altri due arrivi: nello staff tecnico di mister Cosimo Sorice ai già presenti Luca Donatiello e Andrea Ciullo, si aggiunge come nuovo preparatore dei portieri Rolan ...La Campana Futsal ha annunciato altri due nuovi arrivi presso la corte del mister Cosimo Sorice, si tratta di Christian De Franco e Francesco Solinas. Entrambi i calcettisti - scrive l'ufficio satmap ...