Camp Nou, la fine dei lavori di restyling prevista per il 2025 (Di lunedì 10 agosto 2020) L'emergenza Coronavirus non ha frenato solamente i ricavi del Barcellona. La pandemia influirà infatti anche sui piani per la riqualificazione dello stadio Camp Nou e delle sue strutture circostanti, per le quali i lavori non saranno completati prima del 2025. Jordi Moix, la persona a capo del progetto nominato Espai Barca, ha dichiarato al quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Camp Nou Camp Nou, la fine dei lavori di restyling prevista per il 2025 Calcio e Finanza Callejon saluta il Napoli, lacrime nello spogliatoio a Barcellona: “Ci mancherà”

La partita contro il Barcellona è stata l’ultima con la maglia del Napoli per José Callejon, che al Camp Nou tra le lacrime ha saluto tutti i compagni di squadra, che non lo dimenticheranno tanto faci ...

CorSport - De Laurentiis e Gattuso parleranno anche del ritiro a Castel di Sangro: c'è la data d'inizio, ma non è stata pianificata la durata

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che tra De Laurentiis e Gattuso si parlerà anche del ritiro: "Il tempo è volato e il ritiro già si avvicina, proprio mentre anco ...

