Camerun, 30 anni dopo la promessa arriva il premio ai giocatori di Italia ’90: una casa per tutti gli atleti (Di lunedì 10 agosto 2020) dopo 30 anni il governo del Camerun ha mantenuto la promessa: una casa in regalo ad ogni giocatore della squadra che fu la rivelazione del Mondiale di Italia '90. Come riporta Goal, infatti, è arrivata la notizia tanto attesa che premia, finalmente, i giocatori che avevano sorpreso durante la spedizione nel nostro Paese. L'attuale Presidente delle Repubblica Paul Biya avrebbe deciso di tenere fede al patto stipulato dai suoi predecessori.Camerun: arriva il premio... 30 anni dopocaption id="attachment 1005023" align="alignnone" width="640" Camerun (getty images)/captiondopo oltre 30 anni la ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Camerun, 30 anni dopo la promessa arriva il premio ai giocatori di Italia '90: una casa per tutti gli atleti -… - Italia_Notizie : Camerun, dopo 30 anni il governo mantiene la promessa (una casa) fatta alla Nazionale di Italia ‘90 - OdeonZ__ : Camerun: dopo 30 anni una casa in regalo ai Leoni eroi di Italia 90 - infoitsport : Camerun: dopo 30 anni una casa in regalo ai Leoni eroi di Italia 90 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Camerun: dopo 30 anni una casa in regalo ai Leoni eroi di #Italia90 -

Ultime Notizie dalla rete : Camerun anni Camerun: dopo 30 anni una casa in regalo ai Leoni eroi di Italia 90 La Gazzetta dello Sport Camerun, dopo 30 anni il governo mantiene la promessa (una casa) fatta alla Nazionale di Italia ‘90

Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. È il proverbio al quale probabilmente hanno pensato anche in Camerun, quando il presidente della Repubblica – Paul Biya – ha deciso di mantenere una promessa fa ...

Camerun, 30 anni dopo una casa in regalo ai giocatori di Italia '90

Dopo 30 anni il governo del Camerun mantiene la promessa: una casa in regalo a ogni giocatore della squadra che fu la rivelazione di Italia '90. Dopo oltre 30 anni la promessa del governo del Camerun ...

Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. È il proverbio al quale probabilmente hanno pensato anche in Camerun, quando il presidente della Repubblica – Paul Biya – ha deciso di mantenere una promessa fa ...Dopo 30 anni il governo del Camerun mantiene la promessa: una casa in regalo a ogni giocatore della squadra che fu la rivelazione di Italia '90. Dopo oltre 30 anni la promessa del governo del Camerun ...