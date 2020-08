Camerota, tavolo tecnico per i lavori alle scuole (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, l’assessore alla Pubblica istruzione Vincenza Perazzo, l’assessore alla Cultura Teresa Esposito e la dirigente scolastica Rosanna Casalino, hanno aperto un tavolo tecnico per concordare le misure da adottare in vista dell’apertura dei plessi scolastici di Camerota, nel rispetto delle nuove normative di contrasto alla diffusione del Covid-19. L’amministrazione comunale ha deciso di destinare la somma di 70.000 euro, erogata dal ministero dell’Interno, alla messa in sicurezza e all’adeguamento dei plessi scolastici considerando le leggi emanate dal governo. Sono previsti interventi nelle aule e negli ambienti scolastici di tutto il Comune. Intanto già da oggi sono partiti gli ... Leggi su anteprima24

di Antonio Vuolo — Si è svolto ieri, all'interno dell''ufficio comunale "La perla del Cilento" di Camerota, un incontro organizzato per fare il punto sulle criticità riscontrate dai titolari delle att ...

"Concittadini di Camerota, Signori Ospiti, alcune scelte si fanno in pochi secondi, ma si scontano – poi – in tutto il tempo restante. È finita probabilmente, semmai ci sia mai stata sul nostro territ ...

