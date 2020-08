Calciomercato serie B ultime news LIVE: SPAL, il Cagliari si muove per Bonifazi (Di lunedì 10 agosto 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Lunedì 10 agosto 12.00 SPAL, Bonifazi può partire – Il Cagliari ci prova per il difensore, a riportarlo è La Nuova Ferrara. Domenica 9 agosto 16.04 Sfida a tre per Colpani – Non solo il Monza, sul talento azzurro ci sono anche Pisa e Lecce. 10.55 Monza, occhi su Jajalo – I brianzoli – come si legge sul Corriere dello Sport – potrebbero tentare il gran ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Calciomercato #Lazio, più forti sulle fasce: oltre a #Fares, Inzaghi vuole tenere #Lombardi e #Kiyine - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dal 'bastardo' di Guardiola a Noel Gallagher. #Lazio, ecco #DavidSilva: il Mago che palleggiava con la frutta #calciomerca… - ArturoDb72 : RT @Eurosport_IT: In casa #Juventus parte l'operazione svecchiamento: #Matuidi verso l'MLS ?????? #Calciomercato | #MLS - Gazzetta_it : Dal 'bastardo' di Guardiola a Noel Gallagher. #Lazio, ecco #DavidSilva: il Mago che palleggiava con la frutta… - redazioneDNP : ?? Silvia Zanni lascia a titolo temporaneo il Sassuolo per giocare in serie ??? con la maglia del Ravenna -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato, news e tutte le trattative di oggi: le ultimissime Sky Sport Calciomercato Milan – Pioli, tre rinforzi per una squadra alta e muscolare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha fatto notare come, in genere, le squadre che, tanto in Serie A quanto in Europa, arrivano in fondo alle com ...

Ascoli Calcio, 34 presenze stagionali per il croato Brlek. Ancora da decifrare il suo futuro

Petar Brlek è stato il centrocampista dell'Ascoli con il più alto minutaggio nella stagione sportiva 2019/2020 dopo Michele Cavion. Il 26enne croato ha messo a referto 32 presenze nel campionto di Ser ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha fatto notare come, in genere, le squadre che, tanto in Serie A quanto in Europa, arrivano in fondo alle com ...Petar Brlek è stato il centrocampista dell'Ascoli con il più alto minutaggio nella stagione sportiva 2019/2020 dopo Michele Cavion. Il 26enne croato ha messo a referto 32 presenze nel campionto di Ser ...