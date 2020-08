Calciomercato Palermo, occhio agli svincolati: Polidori e Panizzi nel mirino. Peretti e Langella… (Di lunedì 10 agosto 2020) Occhi puntati in casa Siena.Il Palermo, che continua a setacciare il mercato con l'obiettivo di completare l'organico da mettere a disposizione del nuovo tecnico, avrebbe messo nel mirino due calciatori svincolati dopo la mancata iscrizione della Robur Siena in Serie C. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', il club di viale del Fante sarebbe sulle tracce di Alessandro Polidori, l'attaccante classe 1992, e di Erik Panizzi, terzino sinistro classe 1994, che piace anche al Gubbio.Ma non solo; l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini sono al lavoro per riportare in Sicilia gli under che maggiormente si sono distinti nel corso della scorsa stagione. Stiamo parlando di Manuel Peretti e ... Leggi su mediagol

