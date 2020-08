Calciomercato – Muro della Fiorentina per Milenkovic: l’Inter pensa a Smalling (Di lunedì 10 agosto 2020) Richiesta alta della Fiorentina per Milenkovic Tra i reparti che saranno rinforzati nella prossima sessione di Calciomercato ci sarà anche la difesa, nonostante sia il reparto che necessita degli investimenti minori. L’Inter segue tra gli altri, anche Nikola Milenkovic della Fiorentina il cui prezzo però è ritenuto troppo alto dalle parti di Viale della Liberazione, motivo per il quale si sta pensando anche a Smalling. “Il 30enne difensore di proprietà del Manchester United, appena tornato ai Red Devils dopo una stagione super alla Roma (che voleva tenerlo), piace molto ai nerazzurri e Marotta-Ausilio ci stanno provando, dopo essersi trovati davanti il ... Leggi su intermagazine

Il profilo piace molto ai nerazzurri e la coppia Marotta-Ausilio ci sta provando, dopo essersi trovati davanti il muro della Fiorentina per Milenkovic. I buoni rapporti con gli inglesi, vedi gli affar ...

Inter, muro Fiorentina per Milenkovic: assalto a Smalling. Le richieste del Manchester United

Appena tornato al Manchester United dopo l’esperienza positiva alla Roma, il 30enne inglese piace molto all’Inter e Marotta-Ausilio ci stanno provando, dopo essersi trovati davanti il muro della ...

Il profilo piace molto ai nerazzurri e la coppia Marotta-Ausilio ci sta provando, dopo essersi trovati davanti il muro della Fiorentina per Milenkovic. I buoni rapporti con gli inglesi, vedi gli affar ...Appena tornato al Manchester United dopo l’esperienza positiva alla Roma, il 30enne inglese piace molto all’Inter e Marotta-Ausilio ci stanno provando, dopo essersi trovati davanti il muro della ...