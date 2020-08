Calciomercato Milan, i rossoneri puntano de Paul: i friulani dettano le condizioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Rodrigo De Paul e il Milan, un matrimonio che potrebbe consumarsi a discapito dell'Udinese.VIDEO, Boateng vs Ibrahimovic: sfida a colpi di tuffi. L’ex Milan risponde a Zlatan così…Estro, personalità e qualità tecnica sono solo alcune caratteristiche del numero 10 del club friulano. L'argentino, che nell'ultima parte di stagione si è caricato i friulani sulle spalle portandoli alla salvezza, potrebbe fare il salto di qualità tanto atteso. Il suo contratto lo lega con il club della famiglia Pozzo fino al 2024, ma i 7 gol e 6 assist della stagione di Serie A appena conclusa potrebbero fargli salutare i friulani. Secondo indiscrezioni di mercato raccolte da "Calciomercato.com", Milan e Juventus sarebbero interessate al profilo ... Leggi su mediagol

