Calciomercato Milan: Bakayoko, arriva la richiesta del Chelsea

Calciomercato Milan, Bakayoko, trovato l'accordo con il giocatore, si tratta ora con il Chelsea per arrivare alla conclusione definitiva dell'affare. 

20 MILIONI- Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Chelsea avrebbe chiesto 20 milioni di euro trattabili fino ad un massimo di 15. Per quanto riguarda il giocatore, l'accordo parla di un ingaggio pari a 3 milioni di euro più bonus.

