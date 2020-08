Calciomercato Juventus, Pirlo stravolge i piani: assalto a Tonali, occhio al nuovo n.9 (Di lunedì 10 agosto 2020) Tonali Juventus- Andrea Pirlo potrebbe stravolgere i piani di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Con l’addio di Sarri, difficilmente i bianconeri tenteranno l’assalto a Jorginho. Detto questo, Pirlo potrebbe puntare l’indice su Tonali, pupillo del neo allenatore della Juventus. Inter in netto vantaggio sulla corsa al giocatore, ma Paratici potrebbe rimontare il terreno perso mettendo sul piatto un’offerta cash decisamente rilevante. Tonali Juventus, 40-45 milioni di euro la sua valutazione Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, la Juventus resta in corsa per Tonali e potrebbe decidere di ... Leggi su juvedipendenza

