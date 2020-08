Calciomercato Fiorentina, da Milik a Piatek: le prossime mosse della dirigenza viola (Di lunedì 10 agosto 2020) Si accende il Calciomercato della Fiorentina.VIDEO Inter-Bayer Leverkusen, dalla passeggiata sul Reno alla riunione tecnica: il programma della giornata nerazzurraDopo il decimo posto ottenuto alla fine di questa stagione, il club viola prepara grandi mosse di Calciomercato in vista del prossimo anno. La dirigenza viola sta infatti lavorando sulla situazione rinnovi e su possibili nuovi acquisti. Il direttore sportivo fiesolano, Daniele Pradè, starebbe ponendo maggiori attenzioni sul prolungamento contrattuale di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo è stato anche in questa stagione una colonna portante della retroguardia di Beppe Iachini e per questo la società ... Leggi su mediagol

