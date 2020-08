Calciomercato, 40 anni fa Luis Silvio: storia di un bidone rovinato da una vocale (Di lunedì 10 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

DiMarzio : Il nuovo contratto di @Alexis_Sanchez con l’@Inter sarà di 7 milioni netti a stagione per tre anni @SkySport #calciomercato - cicciovettel95 : RT @TMW_radio: ??ULTIM'ORA?? Summit a Capri, fumata bianca per il #Napoli. Accordo per il prolungamento del contratto a #Gattuso. Accordo pe… - DucaOfficial : RT @TMW_radio: ??ULTIM'ORA?? Summit a Capri, fumata bianca per il #Napoli. Accordo per il prolungamento del contratto a #Gattuso. Accordo pe… - marcovarini : ?? Summit a Capri, fumata bianca per il #Napoli. Accordo per il prolungamento del contratto a #Gattuso. Accordo per… - eskeretette : RT @TMW_radio: ??ULTIM'ORA?? Summit a Capri, fumata bianca per il #Napoli. Accordo per il prolungamento del contratto a #Gattuso. Accordo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato anni Rivaldo: 'Arthur-Juve? Grandissimo giocatore, sarebbe dovuto restare per anni' Calciomercato.com Rangnick-Pirlo, tutta la differenza del mondo tra Milan e Juve. E Boban aveva ragione

Presentazione in pompa magna, prima pagina sulla Gazzetta e investitura addirittura per mano del presidente. Oggettivamente mi sembrava davvero troppo per un se ...

Serie D, calciomercato non-stop: confermato un super bomber cubano

Serie D ancora alla prese con le scelte di calciomercato, piuttosto febbrile nelle ultime ore. Un super bomber di origini cubane trova “casa” in Puglia, ma non mancano notizie riguaranti gli Under. Qu ...

Presentazione in pompa magna, prima pagina sulla Gazzetta e investitura addirittura per mano del presidente. Oggettivamente mi sembrava davvero troppo per un se ...Serie D ancora alla prese con le scelte di calciomercato, piuttosto febbrile nelle ultime ore. Un super bomber di origini cubane trova “casa” in Puglia, ma non mancano notizie riguaranti gli Under. Qu ...