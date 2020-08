Calcio: Paulo Sousa rescinde col Bordeaux (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA-AFP, - ROMA, 10 AGO - Paulo Sousa non e' piu' l'allenatore del Bordeaux. L'ex centrocampista portoghese della Juve aveva un contratto fino al 2022 con i girondini, ma di "comune accordo" col club ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Paulo Sousa rescinde con il Bordeaux: al suo posto Gasset: Di comune accordo l'ex tecnico della Fiorentina e il clu… - RaiSport : ?? #PauloSousa rescinde col #Bordeaux Al posto del portoghese Jean-Louis #Gasset ?? - sportface2016 : #Ligue1 | #Bordeaux, rescissione con #PauloSousa: #Gasset sarà il nuovo allenatore - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Bordeaux, rescinde Paulo Sousa. Gasset nuovo tecnico e Roche direttore sportivo - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Bordeaux, rescinde Paulo Sousa. Gasset nuovo tecnico e Roche direttore sportivo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Paulo

Paulo Sousa non e' piu' l'allenatore del Bordeaux. L'ex centrocampista portoghese della Juve aveva un contratto fino al 2022 con i girondini, ma di "comune accordo" col club ha rescisso il suo accordo ...La palla come migliore amica, il vino come passione e l’Alchimista di Paulo Coelho come filosofia di vita. Proprio un bel tipetto David Silva. Uno di quelli che non è facile vedere nel mondo del calci ...