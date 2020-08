Cagliari, la cessione di Joao Pedro può valere oro (Di lunedì 10 agosto 2020) Cagliari - I diciotto gol messi a segno in questo campionato hanno fatto scattare la caccia al miglior cannoniere del Cagliari attorno al quale sta per aprirsi una vera e propria asta. Joao Pedro è ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari cessione Cagliari, la cessione di Joao Pedro può valere oro Corriere dello Sport Addio Cagliari, richieste in Serie A e all’estero: dove giocherà Joao Pedro?

Una stagione straordinaria condita dal record personale di ben 19 gol, ma le strade di Joao Pedro e il Cagliari potrebbero separarsi. I sardi avrebbero bisogno di cedere un pezzo grosso del proprio or ...

Il Betis accelera per Calabria. Per il Milan può essere l'asso nella manica per arrivare ad Emerson

La partita contro il Cagliari del 1° agosto scorso potrebbe essere stata l'ultima con la maglia del Milan per Davide Calabria. Il terzino classe 1996 è stato me ...

