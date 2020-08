Buongiorno dalla Borsa 10 agosto 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) (TeleBorsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 27.433,48 punti; al contrario, perde terreno il Nasdaq 100, che si ferma a 11.139,39 punti, ritracciando dell’1,13%. In forte ribasso Shenzhen, che mostra una discesa dell’1,55% e archivia la seduta a 13.648,5 punti. Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,45%; sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,36%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore petrolio, con un +0,69% sul precedente. Balza in avanti Saipem, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,62%. In Cina, il valore ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 10 agosto 2020 - [video] Teleborsa Assembramenti sul treno per Ancona: "Persone in piedi, a ogni fermata continuavano a salire"

"Buongiorno, scrivo in quanto sono su un treno regionale veloce 11535, diretto ad Ancona. Dopo aver acquistato i biglietti sull app di trenitalia dove è monitorata la disponibilità dei posti, mi trovo ...

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 27.433,48 punti; al contrario, perde terreno il Nasdaq 100, che si ferma a 11.139,39 punti, ritracciando dell'1,13%. I ...

