Bulgur, per perdere peso e tenere sotto controllo la glicemia (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Bulgur, molto popolare nella cucina mediorientale, è un cereale ricco di proprietà. Per essere precisi, si tratta di un alimento a base di grano duro integrale germogliato, che viene sottoposto a un processo di lavorazione che parte con circa 30 minuti in ammollo in acqua. Contraddistinto da un profilo nutrizionale più ricco rispetto a quello dei cereali raffinati, può rivelarsi un valido alleato del peso. Per questo beneficio dobbiamo dire grazie al contenuto di fibre, nutrienti la cui influenza sulla forma fisica è da tempo al centro dell’attenzione scientifica. Degno di nota, tra i tanti lavori di ricerca, è uno studio pubblicato nel 2010 e condotto da un’equipe arriva presso la Kansas State University. Gli esperti in questione hanno confermato che le fibre alimentari, in ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Bulgur per Come fare i peperoni ripieni: 10 ricette e varianti dissapore