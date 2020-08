Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati (in segreto)? (Di lunedì 10 agosto 2020) Brooklyn Beckham e Nicola Anne Peltz si sono sposati in segreto? A far nascere il sospetto è una foto comparsa sulle Stories Instagram di lei, in cui i due – 21 anni lui, 25 lei – si stringono le mani. E Brooklyn sfoggia all’anulare destro quella che sembra proprio essere una fede nuziale. Nell’immagine non si vede se anche Nicola abbia un anello identico. In quel caso il sospetto sarebbe diventato quasi certezza. Leggi su vanityfair

sosbiglietti : Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati in segreto?! - morena_faenza : RT @vogue_italia: I look da sogno della futura Signora Beckham ???? - vogue_italia : I look da sogno della futura Signora Beckham ???? - Gglowup : Si mi futuro novio se viste como Harry Styles o Brooklyn Beckham, me caso. - news24_napoli : Beckham stregati dalla Puglia, nozze da 4 milioni per il figlio Brooklyn… -

Ultime Notizie dalla rete : Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati in segreto?! MTV.IT Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati (in segreto)?

La coppia lo scorso luglio aveva annunciato le nozze via Instagram. E ora, a far nascere il sospetto che siano state già celebrate nel riserbo più assoluto, è la fede comparsa sempre via social all'an ...

Gigi Hadid e Zayn Malik e le altre coppie sopravvissute a una crisi

Ci sono degli amori "che fanno giri immensi e poi ritornano". Per restare. Perché non sempre tornare con un ex si rivela una cattiva idea e sono molte le coppie famose che lo hanno dimostrato, superan ...

La coppia lo scorso luglio aveva annunciato le nozze via Instagram. E ora, a far nascere il sospetto che siano state già celebrate nel riserbo più assoluto, è la fede comparsa sempre via social all'an ...Ci sono degli amori "che fanno giri immensi e poi ritornano". Per restare. Perché non sempre tornare con un ex si rivela una cattiva idea e sono molte le coppie famose che lo hanno dimostrato, superan ...