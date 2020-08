Brindisi: incidente stradale, muore bambino di 16 mesi (Di lunedì 10 agosto 2020) Tragico pomeriggio quello di oggi in Puglia. Un incidente in provincia di Brindisi, dove sulla provinciale uno scontro tra vetture ha causato la morte di un bambino di 16 mesi. Prosegue l’estate di sangue sulle strade italiane. L’ennesimo scontro si registra sulla provinciale a Brindisi, dove ha perso la vita un bambino di poco più di un anno sulla strada che collega Erchie al santuario di San Cosimo, a Ori. Il piccolo viaggiava insieme alla madre e alla sorella: le due non hanno riportato ferite o contusioni troppo gravi ma sono sotto osservazione all’ospedale. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato all’incidente, ma sembra che la donna alla guida dell’auto abbia perso il controllo della vettura, finendo per ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi incidente Incidente in viale Aldo Moro: apprensione per un motociclista BrindisiReport Si schianta contro due auto sul viale, paura per un motociclista

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno a Mezzogiorno, in viale Aldo Moro, a Brindisi. Uno scooter Honda Phantom è andato a scontrarsi contro la parte posteriore di una Ford Focus, pe ...

Frontale tra due auto, muore un bambino di un anno e mezzo

Tragedia nel pomeriggio nei pressi del santuario di San Cosimo alla Macchia, tra Torre Santa Susanna e Oria, in provincia di Brindisi: in seguito a un incidente è morto un bambino di un anno e mezzo.

