Brillante il listino americano in avvio (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Buon esordio per Wall Street, che sceglie l’ottimismo, a dispetto delle incertezze relative alla diffusione del Covid-19 ed alle trattative commerciali fra USA e Cina. Il Dow Jones parte in rialzo dello 0,85%, proseguendo la serie positiva iniziata alla fine del mese scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.361 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,11%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,34%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni industriali (+1,07%), energia (+1,05%) e telecomunicazioni (+0,53%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike (+4,10%), Boeing (+3,36%), DOW (+2,46%) e Walgreens Boots Alliance (+2,17%). Fra i più forti ribassi si segnala Microsoft, che continua la seduta con -1,52%. Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+7,70%), American ... Leggi su quifinanza

