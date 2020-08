Brasile, 10 giocatori del Goias positivi al covid-19: partita annullata contro il San Paolo (Di lunedì 10 agosto 2020) Clamoroso in Brasile. Sono dieci i calciatori del Goias che sono risultati positivi al coronavirus prima della gara valida del Brasileirao 2020 contro il San Paolo. La partita era in programma ieri sera con le squadre già allo stadio, ma a causa di ritardi delle analisi, si è arrivati allo stop ritardato che ha generato rabbia tra gli appassionati. La gara ora – come annunciato dal San Paolo – è rimandata a data da destinarsi. Foto: twitter Goias L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

MarekNapoli : RT @napolimagazine: BRASILE - Brasilerao subito nel caos nel giorno della partenza, 10 giocatori del Goias positivi al coronavirus https://… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BRASILE - Brasilerao subito nel caos nel giorno della partenza, 10 giocatori del Goias positivi al coronavirus https://… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BRASILE - Brasilerao subito nel caos nel giorno della partenza, 10 giocatori del Goias positivi al coronavirus https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BRASILE - Brasilerao subito nel caos nel giorno della partenza, 10 giocatori del Goias positivi al coronavirus https://… - apetrazzuolo : BRASILE - Brasilerao subito nel caos nel giorno della partenza, 10 giocatori del Goias positivi al coronavirus -