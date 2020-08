Bossi rimpiange (ancora) la vecchia Lega: «Il Nord è stato barattato per i voti al Sud» (Di lunedì 10 agosto 2020) «Non bisognava avere paura di continuare a tenere alta la bandiera della questione settentrionale. Anche se poi ti attaccano». Umberto Bossi non cambia idea. Il vecchio leader del Carroccio – di quando la Lega era ancora Lega Nord – è tornato a ribadire la sua posizione, già espressa lo scorso dicembre in un convegno: la deriva nazionalista presa dalla guida di Matteo Salvini è stata un errore. «Oggi il Nord viene barattato per i voti al Sud», ha detto Bossi in un’intervista alla Nuova Padania anticipata dall’AdnKronos. «Il Palazzo non ti dà niente, l’autonomia non te la vogliono dare. Ma non è motivo per interrompere la battaglia. Le ... Leggi su open.online

