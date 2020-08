Borussia Dortmund, diramato l’elenco dei convocati per il ritiro. C’è Sancho, out Reus (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Borussia Dortmund, attraverso un post sui social, ha diramato la lista dei convocati in vista del ritiro in Svizzera per programmare la nuova stagione. Tra i nomi presenti c’è Sancho, dato in partenza con il Manchester United in pole. Tra gli assenti, come comunica il club: “Il capitano Marco Reus e il terzino Marcel Schmelzer continueranno la loro riabilitazione e quindi non si recheranno in Svizzera.” Abflug ins Trainingslager! Mit diesem Kader pic.twitter.com/J23duYosxZ — Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020 Foto: Bild L'articolo Borussia Dortmund, diramato l’elenco dei convocati per il ritiro. ... Leggi su alfredopedulla

Jadon Sancho sembra poter rimanere al Borussia Dortmund. L'esterno d'attacco inglese, infatti, è partito per il ritiro in Svizzera insieme ai compagni della squadra tedesca, scongiurando per il moment ...

