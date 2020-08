Borussia Dortmund, diramata la lista dei convocati per il ritiro: c’è Sancho (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Borussia Dortmund ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati per il ritiro di Favre in vista della nuova stagione Il Borussia Dortmund ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati per il ritiro di Favre. Compare il nome di Sancho, obiettivo di mercato del Manchester United. Ecco la lista completa: Akanji, Bellingham, Brandt, Bürki, Can, Collins, Dahoud, Delaney, Drljaca, Duman, Guerreiro, Haaland, Hazard, Hippe, Hitz, Hummels, Knauff, Meunier, Morey, Moukoko, Passlack, Piszczek, Pherai, Raschl, Reyna, Sancho, Schulz, Unbehaun, Witsel, Wolf, Zagadou Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

