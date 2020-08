Borini Torino: l’esterno può ritrovare Giampaolo in granata (Di lunedì 10 agosto 2020) Borini Torino: la società granata pensa all’esterno dell’Hellas Verona per rinforzare gli esterni di Marco Giampaolo Il Torino pensa a Fabio Borini in vista della prossima stagione. L’esterno non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con l’Hellas Verona e potrebbe svincolarsi tra poche settimane. Come riportato da Sky Sport, Borini ritroverebbe così Marco Giampaolo, che lo ha allenato durante la breve esperienza al Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Torino, dopo #Rodriguez idea #Borini: le ultime - Domelol96 : @marcobremb Yess.. Speriamo di non fare minus almeno. P.S. Di Marzio parla anche di un Torino interessato a Borini ahah - Giacomobacci2 : RT @DiMarzio: #Torino, dopo #Rodriguez idea #Borini: le ultime - milano948 : RT @DiMarzio: #Torino, dopo #Rodriguez idea #Borini: le ultime - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Torino, dopo #Rodriguez idea #Borini: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Borini Torino Borini Torino: l’esterno può ritrovare Giampaolo in granata Calcio News 24 Fabio Borini: “Fatemi fare l’esame di maturità. Ieri Covid, oggi le ferie dei prof..”

Fabio Borini, professionista esemplare (ex Roma ... Calcolo documentato e sorprendente fatto da Politecnico Torino e Fondazione Agnelli, gente competente e seria. Quindi spazio da ricavare per aule ci ...

SERIE A – Immobile trionfa in Italia e in Europa: la classifica marcatori completa della stagione 2019/20

Ciro Immobile ha vinto la classifica cannonieri di Serie A 2019/20 con 36 reti, cinque in più di Cristiano Ronaldo e 13 in più rispetto a Lukaku. Il successo vale al bomber della Lazio e della Naziona ...

