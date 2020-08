Bonus vacanze, occhio alle truffe (Di lunedì 10 agosto 2020) Bonus vacanze, attenzione ai rialzi di prezzoBonus vacanze, ecco chi ne ha dirittoUniconsum, l'esposto all'AntitrustBonus vacanze, attenzione ai rialzi di prezzoTorna su vacanze tempo di pace e relax, soprattutto se a goderle gli utenti possono usufruire del Bonus. Ma attenzione a non abbassare la guardia perché dietro offerte apparentemente vantaggiose possono celarsi, in alcuni casi, delle vere e proprie truffe. A lanciare l'allarme è l'Uniconsum. Stando alle numerose segnalazioni pervenute all'Unione Nazionale Consumatori Calabria, come denuncia l'Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell'associazione, «ci sono truffe messe in atto da diverse strutture alberghiere e villaggi ... Leggi su studiocataldi

