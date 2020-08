Bonus partite Iva, cinque deputati l’hanno chiesto e ottenuto. Ma era tutto legale (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono finiti anche loro nella lista di chi ha intascato il Bonus di 600 euro per le partite Iva. Percepiscono 12mila euro al mese, ma alcuni deputati avevano bisogno del sussidio. Così, stando a quanto rivela Repubblica, sono cinque i deputati che hanno chiesto all’Inps il Bonus da 600 euro mensili, poi elevato a 1000 … L'articolo Bonus partite Iva, cinque deputati l’hanno chiesto e ottenuto. Ma era tutto legale proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva. Prima le inaugurazioni in serie, poi il bonus partite iva e ora il concorsone. Di pessimo gusto la notizia che ci siano parlamentari che avrebbero chiesto (e ottenuto) il bonus per le partite Iva in difficoltà. Se uno che prende 12mila euro al mese approfitta del bonus di 600 euro per le partite Iva in difficoltà, è povero dentro. 5 deputati della Repubblica (12500 euro netti al mese) e un noto conduttore tv hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro per partite Iva e autonomi.

Ultime Notizie dalla rete : Bonus partite Bonus Covid-19 partite Iva e autonomi: cos’è e a chi spettava l’assegno per i lavoratori in difficoltà Corriere della Sera Bufera sulla Camera: è caccia ai 'furbetti del bonus'. Condanna unanime: Devono dimettersi

Dopo i furbetti del cartellino arrivano i furbetti del bonus. La caccia alle streghe per conoscere i nomi dei deputati che hanno usufruito del bonus Covid è cominciata ma, per il momento, a parte lo s ...

