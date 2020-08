Bonus partita Iva, consigliera di Milano si autodenuncia: “Non vivo di politica” (Di lunedì 10 agosto 2020) Milano – Una consigliera del Comune di Milano ammette di aver chiesto il Bonus partita Iva. Un’autodenuncia arrivata direttamente al Corriere della Sera dicendosi indignata del paragone con deputati e assessori. “Noi non facciamo politica per arricchirci – ha detto Anita Pirovano di Sinistra Ecologia e Libertà – ricevo un gettone di presenza di circa 80 euro lordi a seduta. Quindi, per riuscire a ottenere un’autonomia di reddito medlio bisogna almeno avere un lavoro part-time“. “Perché i lavoratori autonomi devono essere penalizzati?” Ai microfoni del quotidiano la consigliere comunale ha spiegato di essere laureata in psicologia sociale e di aver “deciso di portare avanti le due professioni alla soglia dei ... Leggi su newsmondo

TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - eziomauro : I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva | Rep - NewsMondo1 : Bonus partita Iva, consigliera di Milano si autodenuncia: “Non vivo di politica” - ebreieisraele : Ed ecco il primo dei #furbettidelbonus: la #pirovano di #sinistra #Consigliera di #Milano giunta del condannato… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus partita Bonus partite Iva, che cos'è e a chi è andato la Repubblica Bufera per il bonus da 600 euro a deputati e consiglieri comunali

ROMA - Critiche e richieste di dimissioni ai politici che hanno ricevuto il sussidio per le partite Iva. Tra i beneficiari anche duemila amministratori comunali. Una consigliera di Milano si difende: ...

Ma ridurre il numero dei parlamentari è cosa buona e moderna

Mi sforzo da giorni nel cercare di comprendere gli argomenti dei contrari alla riduzione del numero dei parlamentari, ma debbo confessare che più li leggo (o li ascolto) e più mi convinco del contrari ...

ROMA - Critiche e richieste di dimissioni ai politici che hanno ricevuto il sussidio per le partite Iva. Tra i beneficiari anche duemila amministratori comunali. Una consigliera di Milano si difende: ...Mi sforzo da giorni nel cercare di comprendere gli argomenti dei contrari alla riduzione del numero dei parlamentari, ma debbo confessare che più li leggo (o li ascolto) e più mi convinco del contrari ...