Bonus partita Iva, cinque parlamentari lo hanno richiesto. Ma solo tre lo hanno ricevuto (Di lunedì 10 agosto 2020) Continua la caccia a furbetti del Bonus per la partita Iva: in cinque lo hanno richiesto, ma in tre lo hanno ricevuto. ROMA – Non si ferma la caccia ai furbetti del Bonus per la partita Iva. Secondo quanto riportato da La Repubblica, a richiedere il beneficio sarebbero stati cinque parlamentari anche se alla fine a riceverlo solo in tre: due leghisti e un pentastellato. I nomi continuano a restare top secret anche se le indiscrezioni parlano della presenza di un altro esponente di via Bellerio e uno di Italia Viva. La smentita di Italia Viva "Nessun parlamentare di Italia Viva è coinvolto in questa vicenda. Ne ho parlato ...

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - eziomauro : I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva | Rep - ElisabettaGall7 : @forzapd @TeoSgura @GuidoCrosetto @ELiberati Cosa c’entrano le coperture? La legge diceva che potevano richiedere i… - Zetabellaregna : RT @Anpinazionale: 'Il male della democrazia si cura con la Costituzione non con il populismo' Leggi il comunicato della Segreteria nazion… -