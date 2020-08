Bonus Iva, tra i politici che lo rivendicano: “Senza impossibile arrivare a fine mese” (Di lunedì 10 agosto 2020) Non ci sono solo deputati ad aver richiesto il Bonus da 600 euro per sostenere le partite iva, durante la pandemia, ma anche chi la politica la fa a livello locale e rivendica con decisione la scelta. Dopo il caso della consigliera milanese Anita Pirovano che ha ammesso di non “riuscire a vivere di politica”, escono mano a mano le voci di altri politici locali che rivendicano la scelta di accedere al Bonus anti-Covid. “Dalle prime indagini sarebbe emerso che i cinque di Montecitorio sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5… Pubblicato da Anita Pirovano su Domenica 9 agosto 2020 È il caso del consigliere comunale di Trento Jacopo Zannini. «Anche io non vivo di sola politica, pago l’affitto ogni mese e per marzo e aprile sono rimasto senza lavoro ... Leggi su giornalettismo

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - luigidimaio : 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle par… - Cmmy3 : Fico dice bene quando dice che i 5 deputati del bonus hanno offeso il Paese Si dimentica , però , che quando lui h… - LLartigiano : RT @Cortez1958: Falsi e ipocriti? La LEGA vota contro il condono fiscale di Renzi e Fontana lo utilizza per condonare 5,3mln detenuti alle… -