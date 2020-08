Bonus Iva, Italia Viva: “Nessuno dei nostri coinvolto, Inps smentisca o pubblichi i nomi” (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA – “Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell’INPS e’ barbaro. A noi di Italia Viva non risulta che alcun parlamentare appartenente al nostro gruppo abbia chiesto il bonus”: lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. Leggi su dire

Roma - Superbonus al 110% e le ultime novità per familiari e conviventi annunciate dall’Agenzia delle Entrate. “Pubblicate le regole e il modello per lo sconto e la cessione del superbonus 110%. Adess ...Oltre al provvedimento 8 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare sull'ecobonus 110 per cento, con i chiarimenti utili per i contribuenti che vogliono usufruire della detrazione ...