Bonus Inps, il consigliere regionale di Forza Italia: “Le bollette arrivavano e l’ho chiesto” (Di lunedì 10 agosto 2020) Bonus Inps da 600 euro, consigliere regionale del Fvg Dopo lo scandalo nazionale dei 5 parlamentari “furbetti” che hanno richiesto il Bonus Inps da 600 euro, anche il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Mattiussi, di Forza Italia, è uscito allo scoperto. “Ho utilizzato quei soldi anche per far quadrare conti che comunque dovevano essere saldati. Perché nonostante tutto fosse fermo, le bollette continuavano ad arrivare. Quindi, calma. Sangue freddo e razionalità. Che puntare il dito è fin troppo facile. Vedere la luna un’altra cosa”, ha scritto il consigliere regionale, albergatore, in un lungo ... Leggi su tpi

Roma, 10 ago. (askanews) - "Per Fratelli d'Italia è giusto denunciare comportamenti gravemente inopportuni come quelli dei deputati che hanno ricevuto il bonus di 600 euro grazie a una norma ...

Tuona intanto Luigi Di Maio. "Dalla lettura dei giornali di questa mattina emerge un quadro sconcertante. Oltre ai 5 deputati furbetti, ci sarebbero altri 2000 politici tra amministratori locali e reg ...

