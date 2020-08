Bonus Inps e i politici furbetti L'arma dell'indignazione sul voto (Di lunedì 10 agosto 2020) Ma chi è coinvolto davvero nello scandalo? I nomi usciranno a rate per le elezioni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - salvosottile : I 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus da 600 euro pur guadagnando 12 mila euro al mese sono inqualificabili… - kisimaio : RT @kisimaio: Fuori i nomi di questi Tartari, si dovra' informarli in anticipo la preparazione delle loro valigie, pacchi e fagotti. Fuori… - ZiaCandida : RT @CesareSacchetti: L'unica che ha ammesso di aver chiesto i 600 euro all'INPS è una consigliera comunale di Milano. Ad oggi, non ci sono… -