Bonus Inps, Crimi lancia la sfida ai “suoi”: «Chi ha avuto i 600 euro esca allo scoperto o chiederò a tutti di rinunciare alla privacy» (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è una vicenda che sembra compattare nelle ultime ore maggioranza e opposizione: è la ferma condanna del comportamento dei deputati (secondo indiscrezioni, si tratterebbe di tre leghisti, un grillino e uno di Italia viva) che avrebbero chiesto e ottenuto il Bonus da 600 euro stanziato dal governo per aiutare gli autonomi. Mentre la Lega manda messaggi in chat per convincere i suoi tre (probabilmente un mantovano, uno del sud e una donna) ad autodenunciarsi, il capo reggente del M5s, Vito Crimi, lancia una sfida ai suoi. «Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il Bonus, chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l’Inps a fornire i dati di chi ha ... Leggi su open.online

