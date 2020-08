Bonus Inps, consigliera di Milano si autodenuncia: 'Non vivo di politica, perché non dovevo richiederli?' (Di lunedì 10 agosto 2020) Una consigliera comunale di Milano per la lista 'Milano progressista', Anita Pirovano , si è 'autodenunciata' per aver richiesto all'Inps il Bonus Covid da 600 euro per le partite Iva. Lo ha detto lei ... Leggi su leggo

vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - salvosottile : I 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus da 600 euro pur guadagnando 12 mila euro al mese sono inqualificabili… - mante : La Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’INPS “ha notato la cosa”. Che però era perfettam… - Black300Joe : RT @giuslit: Prendo atto dell’attenzione che i quotidiani dedicano alla vicenda del prestito vergogna del #sure, anziché esserre distratti… - raff49 : Bonus deputati, Rosato: 'Nessuno di Iv lo ha chiesto' -