Bonus Inps, anche Eliantonio ammette di averne beneficiato: 'Mi 'autodenuncio'' (Di lunedì 10 agosto 2020) Bonus Inps, Rubini su Facebook: 'Io l'ho preso, ora processatemi' 10 August 2020 'Mi 'autodenuncio' anche io. Ho beneficiato del Bonus Covid da 600 Euro; sono una partita IVA e ne avevo diritto, così ... Leggi su anconatoday

vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - TeresaBellanova : Ritengo ci sia una sola cosa da fare: l’Inps renda pubblici i nomi dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus. - MaurizioTorchi2 : RT @GuidoCrosetto: Lasciate per un secondo da parte l’odio, lo schifo ed ogni giudizio sui 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus. Sar… - rumba15342942 : RT @TeresaBellanova: Ritengo ci sia una sola cosa da fare: l’Inps renda pubblici i nomi dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus. https… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Inps Bonus casalinghe Inps 2020: gli aiuti per donne disoccupate Trend-online.com Bonus Inps, Pirovano (Milano progressista): "Mi autodenuncio"

Anita Pirovano, consigliere comunale di Milano Progressista a Palazzo Marino, si autodenuncia: "Sarei coinvolta nello scandalo dei 'furbetti del bonus' e mi autodenuncio. Non vivo di politica perché n ...

Inps: FdI, Catalfo-Patuanelli diano lista beneficiari bonus

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Una interrogazione parlamentare "ai ministri del M5s del Lavoro Nunzia Catalfo e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per conoscere il numero esatto di coloro che hanno ...

Anita Pirovano, consigliere comunale di Milano Progressista a Palazzo Marino, si autodenuncia: "Sarei coinvolta nello scandalo dei 'furbetti del bonus' e mi autodenuncio. Non vivo di politica perché n ...(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Una interrogazione parlamentare "ai ministri del M5s del Lavoro Nunzia Catalfo e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per conoscere il numero esatto di coloro che hanno ...