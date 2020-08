Bonus, Di Maio: "Fuori i nomi, parlamentari rinuncino a privacy" (Di lunedì 10 agosto 2020) Caccia ai 5 deputati: inchieste interne e panico in chat ''Tra i 5 deputati leggo che ci sarebbe anche un esponente dei 5 Stelle. Non mi importa da quale forza politica provengano, so soltanto che ... Leggi su oggitreviso

Duro monito del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla vicenda dei deputati, tra cui vi sarebbe anche un esponente pentastellato, che usufruiscono del bonus Inps da 600 euro messo garantito dal g ...

DI MAIO: NO AI FURBETTI

La diffusione da parte di Repubblica dei dati Inps sugli oltre 2000 “furbetti” del bonus tra amministratori locali e parlamentari (tre della Lega, un Italia Viva e un M5s), che avrebbero incassato il ...

Duro monito del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla vicenda dei deputati, tra cui vi sarebbe anche un esponente pentastellato, che usufruiscono del bonus Inps da 600 euro messo garantito dal g ...La diffusione da parte di Repubblica dei dati Inps sugli oltre 2000 “furbetti” del bonus tra amministratori locali e parlamentari (tre della Lega, un Italia Viva e un M5s), che avrebbero incassato il ...