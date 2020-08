Bonus deputati, Rosato: "Nessuno di Iv lo ha chiesto" (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - "Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell'Inps è barbaro. A noi di Italia Viva non risulta che alcun parlamentare appartenente al nostro gruppo abbia chiesto il Bonus". Lo ha detto Ettore Rosato di Italia Viva, aggiungendo: "Invitiamo formalmente Inps che ha diffuso questa informazione a smentire la notizia del nostro coinvolgimento o a rendere pubblici i nomi". Leggi su agi

mariolavia : RT @ettoremaria: Viva la ghigliottina! 5 #deputati furbetti incassano il bonus #Inps e lo sdegno popolare oltre che di tutti i loro collegh… - cavesmyth : RT @perchetendenza: #FuoriINomi: Per chi vuole sapere chi sono i cinque deputati che hanno chiesto e ottenuto i bonus di 600 e 1000 euro pe… - perchetendenza : RT @perchetendenza: 'Montecitorio': Perché in piena emergenza Coronavirus cinque deputati hanno chiesto all'Inps e ottenuto il bonus da 600… - veratto_A : RT @fattoquotidiano: Cinque deputati con il bonus 600 euro, Paragone furioso: “Vergogna, altro che privacy. Vogliamo i nomi, vi dobbiamo sp… - alesdamb : RT @ImolaOggi: #Zingaretti: 'Bonus ai deputati una vera vergogna' (quando avrà tempo, ci parlerà anche degli 11 milioni di euro spariti per… -

Si sapeva di cinque deputati a livello nazionale, di cui tre della Lega, 1 del M5s e 1 di Italia Viva, che avevano chiesto all'Inps il bonus. E tra i parlamentari leghisti, nel pomeriggio si era ...(Teleborsa) - Il blocco dei licenziamenti è "un aiuto non solo per i lavoratori ma anche per le imprese, che possono tenere i dipendenti senza sostenerne il costo". La Ministra del Lavoro Nunzia Catal ...