Bonus, Crosetto: «Inps inquietante, sapeva tutto da fine maggio ma ha parlato solo ora. Perché?» (Di lunedì 10 agosto 2020) Furbetti del Bonus Inps? Lo schifo rimane intatto verso i cinque parlamentari che avrebbero incassato i 600 o 1.000 euro previsti dai decreti scritti coi piedi e destinati ai lavoratori autonomi. Ma provate ad andare oltre, dietro questo penosa faccenda. Molto non torna. La cannonata su twitter arriva da Guido Crosetto. Come sempre pragmatico e sobrio, invita a ragionare più che a imprecare. In un tweet ci spiega che la notizia era già da tempo in possesso dell’Inps; in un altro che la vicenda racchiude interrogativi che devono andare al di là dello sdegno per il comportamento miserevole dei cinque parlamentari. Bonus Inps: “Non è normale che…” Scrive Crosetto: “Lasciate per un secondo da parte ... Leggi su secoloditalia

Sul caso dei "furbetti del bonus Inps", i cinque parlamentari che avrebbero incassato i 600 o 1.000 euro previsti dai decreti per contenere la crisi economica dovuta al coronavirus e destinati ai lavo ...

Dei parlamentari furbetti che hanno incassato il bonus partite Iva per il Covid, l'Inps sapeva tutto da fine maggio ma non ha detto niente. Lo sostiene l'ex parlamentare Guido Crosetto, esponente di s ...

