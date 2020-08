Bonus-Covid, adesso basta: vogliamo i nomi dei “furbetti dei 600 euro” (Di lunedì 10 agosto 2020) Li chiamano “furbetti de Bonus” sui social network e negli articoli di giornale. Ma la definizione, per i parlamentari che hanno avanzato richiesta per usufruire del sostegno di 600 euro previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio, dovrebbe essere molto più dura e molto più volgare. Una vergogna che oltre ai 5 deputati (3 della Lega, 1 del Movimento Cinque Stelle e 1 di Italia Viva) vede coinvolti anche duemila politici locali, una lista lunghissima che comprende sindaci, consiglieri regionali, assessori e chi più ne ha più ne metta. E sulla quale vige ancora un’omertà, mascherata sotto l’etichetta di “rispetto della privacy”, che impedisce ancora di rivelare i nomi dei protagonisti della vicenda. Il rischio, concreto, è che alla fine i cinque interessati riescano persino a ... Leggi su ilparagone

TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - CottarelliCPI : Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covi… - marcofurfaro : Tre parlamentari su cinque che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid sono leghisti. Ma guarda... Ancora una volta… - Annalagavo : RT @JNightafter: I tre leghisti che hanno preso il bonus dei 600 euro per il Covid. Si sono detti pronti a restituire subito il maltolto.… - anna_volante : RT @christianrocca: I populisti furbetti Il problema non sono i deputati che hanno chiesto il bonus, ma il governo che gli ha consentito d… -