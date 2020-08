Bonus Covid a 5 deputati. Fico: “Escano allo scoperto, si scusino e rinuncino. Abbiamo dei doveri morali come rappresentanti del popolo” (Di lunedì 10 agosto 2020) “I cinque deputati che hanno richiesto e preso il Bonus Covid facciano un passo avanti. Si scusino. rinuncino”. E’ quanto ha detto a Repubblica il presidente della Camera, Roberto Fico, a proposito dei parlamentari che hanno chiesto e ottenuto dall’Inps il Bonus Covid. Fico comprende la reazione dell’opinione pubblica e anzi dice: “Spero possa aiutare a formare i giusti anticorpi rispetto a una mancanza di consapevolezza civica che gli eletti devono necessariamente avere”. “Il Paese che si indigna davanti a episodi del genere deve essere un monito – ha aggiunto il presidente della Camera -, ancora più duro delle parole dei rappresentanti politici e ... Leggi su lanotiziagiornale

