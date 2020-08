Bonus auto, tutti i nuovi incentivi per elettriche, ibride o Euro 6 (Di lunedì 10 agosto 2020) I Bonus destinati all’acquisto di auto poco inquinanti per rinnovare il parco auto italiano sono andati a ruba. Dal primo agosto ad oggi è già esaurita la dotazione iniziale di 50 milioni di Euro di incentivi destinati a chi decide comprare un’automobile elettrica, ibrida o Euro 6 a basse emissioni scegliendo di rottamare o meno la propria vecchia auto. Per questa ragione, nel recente “decreto agosto” approvato la scorsa settimana, il governo ha stanziato altri 500 milioni di Euro per sostenere il settore automobilistico. Proprio per rilanciare il comparto automotive, che durante il lockdown ha visto un crollo delle vendite del 95% rispetto allo ... Leggi su wired

