Bonus ai politici, consigliera comunale di sinistra ammette: «L’ho chiesto, ho il mutuo da pagare» (Di lunedì 10 agosto 2020) «Sarei coinvolta nello scandalo dei “furbetti del Bonus” e mi autodenuncio. Non vivo di politica perché non voglio e non potrei». Così Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano per la lista di sinistra “Milano Progressista”, spiega in un post su Facebook la sua scelta di richiedere il Bonus Inps dedicato ai liberi professionisti in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Questo, dopo la notizia dei cinque deputati che l’hanno chiesto e ottenuto. Bonus ai politici: «Perché non avrei dovuto chiederlo?» «Come tanti mi indigno, perché è surreale che un parlamentare in carica fruisca di ammortizzatori sociali. E penso sia paradossale che ... Leggi su secoloditalia

repubblica : Bonus Iva ai politici, l'autodenuncia della consigliera milanese: 'Non vivo di politica' - rtl1025 : ?? “Sul bonus #Covid ai politici, ricordiamoci di quanto detto in passato: non era il caso di dare contributi a piog… - LauraL07620640 : Noi paghiamo le tasse con cui manteniamo politici e stranieri a cui vanno anche i #bonus. Per noi nessu bonus, sol… - markkno68939488 : RT @CiceroM5S: Bonus Iva ai politici, l'autodenuncia della consigliera milanese: 'Non vivo di politica' - CiceroM5S : Bonus Iva ai politici, l'autodenuncia della consigliera milanese: 'Non vivo di politica' -