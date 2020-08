Bonus ai deputati, Zaia: “Non nascondersi dietro la privacy, anche i cittadini dicono ‘fuori i nomi’. Ci vuole poco a fare un ‘me too’ al contrario” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Un appello che faccio io a tutte le forze politiche, se cominciamo a trincerarci dietro alla privacy non ne veniamo più fuori, partendo dal consiglio regionale è che tutti chiariscano la loro posizione”, così il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando del Bonus di 600 euro dato, tra gli altri, anche a 5 deputati e a diversi consiglieri sia comunali che regionali evidenziando che senza i nomi resta il “sospetto strisciante tra tutta la comunità” e inizia una possibile “caccia all’untore”. “Ci mettiamo poco a fare una sorta di me too al contrario, dove ‘anch’io’ vuol dire che non l’hai fatto”, continua, sottolinando che “il sentiment ... Leggi su ilfattoquotidiano

