Bonus ai deputati, Silvestri (M5s): “Vergognoso, se non verranno fuori i nomi chiederemo all’Inps di farli” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Quello che è successo è vergognoso”, così il parlamentare del Movimento 5 stelle Francesco Silvestri commenta la vicenda dei cinque deputati della Repubblica italiana che hanno fatto richiesta all’Inps per ottenere il Bonus da 600 euro previsto per i liberi professionisti durante l’emergenza coronavirus. “Se i deputati che hanno chiesto il Bonus non verranno fuori chiederemo ai parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione che autorizzi l’Inps a fare i nomi dei beneficiari, poi vediamo se non escono fuori”, ha aggiunto. L'articolo Bonus ai deputati, Silvestri (M5s): “Vergognoso, se non ... Leggi su ilfattoquotidiano

