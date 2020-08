Bonus ai deputati, Donno (M5s): “Schiaffo agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano. Fate schifo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il portavoce alla Camera del M5s Leonardo Donno: “I 5 deputati furbetti che hanno preso i 600 Euro hanno dato uno schiaffo agli italiani. Abbiano il coraggio di uscire allo scoperto, chiedano scusa, restituiscano i soldi e si dimettano”. L'articolo Bonus ai deputati, Donno (M5s): “Schiaffo agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano. Fate schifo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

