Bonus 600 euro, parla la consigliera Anita Pirovano: “Sono in pace con me stessa, non sono pentita” (Di lunedì 10 agosto 2020) La consigliera comunale di Milano Anita Pirovano spiega perché non è assolutamente pentita di aver chiesto – e ottenuto – il Bonus di 600 euro durante i mesi di lockdown. Dopo lo scandalo dei “furbetti del Bonus”, ovvero i cinque deputati e i diversi consiglieri comunali che, durante i mesi di lockdown, hanno chiesto … L'articolo Bonus 600 euro, parla la consigliera Anita Pirovano: “sono in pace con me stessa, non sono pentita” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - luigidimaio : 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle par… - GassmanGassmann : Secondo me i cinque diciamo parlamentari che se so zottati i 600 euri der bonus, stanno proprio a strigne de bbrut… - carlottovr : RT @ellyesse: I #parlamentari che hanno chiesto il bonus di 600€ sono una macchia per le Istituzioni. Non son degni di rappresentare quei… - Alfonso0070 : RT @Santas_Official: Non posso fare nomi, ma sappiate che i 5 deputati che hanno ottenuto il bonus #INPS da 600 euro hanno avuto anche il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 euro, non solo parlamentari: 9 euro su 100 vanno ai ricchi Sky Tg24 Referendum taglio parlamentari, le ragioni del ‘sì’ spiegate dal M5s

"Il 20 e 21 settembre andiamo a votare per confermare la nostra riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari: da 945 a 600. Il MoVimento 5 Stelle vota Sì". Lo scrive il M5S sul blog, p ...

Le confessioni dei politici "Bonus preso, processateci..."

Non si placa la bufera sul bonus di 600 euro messo a punto dal governo per auitare i titolari di partita Iva in difficoltà e percepito anche da alcuni membri del parlamento e rappresentanti locali del ...

