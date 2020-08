Bonus 600 euro, consigliera comunale di Milano si “autodenuncia”: “L’ho chiesto, non prendo indennità e non vivo di politica” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Sarei coinvolta nello scandalo dei ‘furbetti del Bonus‘ e mi autodenuncio. Non vivo di politica perché non voglio e non potrei”. Così Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano per la lista di sinistra Milano Progressista, ha spiegato in un post su Facebook di aver ottenuto l’indennità Inps destinata ai liberi professionisti in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Come i cinque deputati ancora anonimi, perché nessuno di loro ha avuto il coraggio per ora di uscire allo scoperto. Ma c’è un’altra differenza, sostanziale: “Pur lavorando tanto ed essendo componente di un’assemblea elettiva (il che non mi garantisce né un’indennità né banalmente i ... Leggi su ilfattoquotidiano

