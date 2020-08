Bonus 600 euro ai politici: “Mi autodenuncio”, svelato il primo nome (Di lunedì 10 agosto 2020) Bonus 600 euro ai politici: “Mi autodenuncio”. Finalmente è emerso il primo nome dei politici che hanno richiesto i soldi. È un consigliere comunale Bonus 600 euro ai politici. Dopo la notizia di ieri che ha visto coinvolti cinque deputati e migliaia di eletti territoriali come consiglieri comunali, assessori e sindaci, ecco che oggi emerge il primo nome: Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano eletta con la lista Sinistra x Milano: “Mi autodenuncio”, dice in lungo post su Facebook. Ma allo stesso tempo denuncia chi fa di un erba un fascio. Si scaglia contro i parlamentari che hanno fatto richiesta del Bonus, nonostante i lauti compensi. Per ... Leggi su bloglive

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - luigidimaio : 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle par… - GassmanGassmann : Secondo me i cinque diciamo parlamentari che se so zottati i 600 euri der bonus, stanno proprio a strigne de bbrut… - tatella3000 : RT @lercionotizie: #ultimora Deputato che ha chiesto bonus da 600 euro scappa grazie al bonus monopattino - beverlytozier3 : RT @SMaurizi: non ho idea se le richieste del bonus da 600 euro da parte dei 5 parlamentari fossero legittime o meno,ho però un'idea precis… -